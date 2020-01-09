В деле тюменского срочника Шамсутдинова стало вдвое больше потерпевших

Тюменский срочник расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

В уголовном деле о неуставных отношениях, по которому Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим, удвоилось количество пострадавших. На дедовщину в части пожаловались еще четыре человека. Об этом «URA.RU» рассказал отец тюменского стрелка Салим Шамсутдинов.

«Факты неуставных отношений в части подтвердили еще четыре человека. Теперь в деле, если считать вместе с Рамилем, восемь потерпевших. Но их на самом деле больше. Просто многие боятся давать показания. Как я понял, обвиняемый по делу всего один. Мне кажется, что это кто-то из выживших при стрельбе», — рассказал «URA.RU» Шамсутдинов-старший.

Расследование уголовного дела, по которому тюменский стрелок признан потерпевшим, завершилось в конце 2019 года. Об этом рассказали адвокаты стрелка, среди которых — известные российские юристы.

Следствие по делу о массовом расстреле в воинской части под Читой продолжается. В октябре Рамиль Шамсутдинов напал с автоматом на сослуживцев и расстрелял десять человек. Двое из них находятся в госпитале, восемь — погибли на месте.

После трагедии тюменского срочника направили в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Перед отправлением Шамсутдинов-младший успел написать письмо своему отцу, в котором назвал службу в части адом и попросил прощения у родственников расстрелянных им солдат.