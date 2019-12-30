Дело тюменского стрелка Шамсутдинова передано в суд

Следствие по делу о неуставных отношениях, по которому Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев под Читой, проходит как потерпевший, закончено. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат срочника Руслан Нагиев. Уголовное дело направлено в суд.
«Обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины. Мы свою позицию по особому порядку выскажем в суде», — рассказал Нагиев «URA.RU».
Судебное заседание по делу о неуставных отношениях назначено на январь. По словам Нагиева, сейчас идет проверка информации о том, что у Шамсутдинова сослуживцы забирали деньги и банковскую карту. Адвокат считает, что, если она подтвердится, будет заведено еще одно уголовное дело.
Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что Шамсутдинова признали потерпевшим по делу о неуставных отношениях в части. Об этом рассказывали правозащитники стрелка.
Срочника в суде защищают известные российские адвокаты, которых консультирует адвокат главы Чеченской республики Саид-Магомед Чапанов. От гонорара за свои услуги юристы отказались.
25 октября Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены и сейчас находятся в московском госпитале имени Бурденко. Один из них, Евгений Графов, является земляком стрелка.