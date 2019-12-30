Дело тюменского стрелка Шамсутдинова передано в суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Судебное заседание по делу о неуставных отношениях назначено на январьФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Следствие по делу о неуставных отношениях, по которому Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев под Читой, проходит как потерпевший, закончено. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат срочника Руслан Нагиев. Уголовное дело направлено в суд.

«Обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины. Мы свою позицию по особому порядку выскажем в суде», — рассказал Нагиев «URA.RU».

Судебное заседание по делу о неуставных отношениях назначено на январь. По словам Нагиева, сейчас идет проверка информации о том, что у Шамсутдинова сослуживцы забирали деньги и банковскую карту. Адвокат считает, что, если она подтвердится, будет заведено еще одно уголовное дело.

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что Шамсутдинова признали потерпевшим по делу о неуставных отношениях в части. Об этом рассказывали правозащитники стрелка.

Срочника в суде защищают известные российские адвокаты, которых консультирует адвокат главы Чеченской республики Саид-Магомед Чапанов. От гонорара за свои услуги юристы отказались.

25 октября Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены и сейчас находятся в московском госпитале имени Бурденко. Один из них, Евгений Графов, является земляком стрелка.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...