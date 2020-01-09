Прокуратура Свердловской области не согласилась с решением белоярского судьи, вынесшего мягкий приговор жене экс-гаишника, которая стала виновницей ДТП с пострадавшими. Прокуратура потребовала пересмотра приговора.
«Прокуратура обжаловала приговор Белоярского районного суда и последовательно отстаивает позицию по квалификации дела. Также прокуратура не согласна с мягким наказанием», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в поселке Белоярском Свердловской области жена экс-полицейского, 34-летняя Мартемьянова, за рулем Nissan Juke сбила четырех человек. Спустя какое-то время она вернулась на место преступления и еще раз переехала одну из пострадавших девушек. Экспертиза показала наличие в ее крови 1,241 промилле алкоголя. Прокурор требовал по статье «Покушение на убийство» для Мартемьяновой девять лет колонии. Но судья Георгий Куцый неожиданно переквалифицировал статью на «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом в состоянии опьянения» и присудил женщине всего полтора года колонии-поселения.