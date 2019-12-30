На Урале вынесен приговор жене экс-полицейского, которая пьяной дважды переехала девушку

Мартмеьянова была сильна пьяна, когда давила на машине людей Фото: Марина Мартемьянова, ОК

Неожиданно мягкий приговор вынес судья Белоярского суда (Свердловская область) Георгий Куцый жене экс-полицейского, которая в пьяном виде дважды проехала на машине по девушке. Вместо девяти лет, которые просил прокурор, он переквалифицировал статью и приговорил Марину Мартемьянову к минимальному наказанию.

«Государственный обвинитель в ходе рассмотрения в суде уголовного дела представил доказательства того, что в ночное время 6 апреля 2019 года в пос. Белоярский обвиняемая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сбила двух девушек-пешеходов, а потом вернулась и совершила наезд на лежащую девушку, после чего скрылась. Было возбуждено уголовное дело по статье „покушение на убийство“, однако судья переквалифицировал статью на „нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом в состоянии опьянения“ и приговорил к полутора годам колонии-поселения с запретом управлять автомобилем два года», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. Прокуратура после получения приговор в письменном виде изучит его и примет решение по обжалованию решения судьи.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в поселке Белоярском Свердловской области жена экс-полицейского, 34-летняя Мартемьянова за рулем Nissan Juke сбила четырех человек. Спустя какое-то вресмя вернулась на место преступления и еще раз переехала одну из пострадавших девушек. Экспертиза показала наличие в ее крови 1,241 промилле алкоголя. В процесс Мартемьянова обманула судью, заявив, что после происшествия никуда не звонила. Оказалось, что непродолжительное время сделала десятки звонков, в том числе мужу, советуясь, как лучше избежать наказания.