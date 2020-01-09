В полиции рассказали свою версию истории уральца, который 24 года был рабом в Дагестане

По данным силовиков, Виктор Богданов сам отказывался от отправки на родину Фото: Алексей Андронов © URA.RU

70-летний магнитогорец Виктор Богданов, которого общественники из организации «Альтернатива» объявили спасенным из 24-летнего рабства в Дагестане, неоднократно заявлял полицейским, что его не принуждали жить и работать в республике. Об этом заявили «URA.RU» в МВД Дагестана.

«Он действительно работал в Дагестане, последний раз его доставили в отдел полиции из горного района республики. Мы предлагали переправить его на родину, но он отказался, сказал, что там ему негде жить, — заявили „URA.RU“ в пресс-службе республиканского МВД. — Сказал, что, чем на улице замерзать, лучше работать за копейки или даже за еду пастухом или разнорабочим».

Также в ведомстве заявили, что Богданов неоднократно давал официальные объяснения, что его никто не принуждает жить и работать в Дагестане.

Что касается представителей «Альтернативы», с чьей подачи разгорелся скандал, то полицейские обвинили их в пиаре на проблемах людей. «Это московская организация, они тут постоянно пиарятся. Ищут таких людей, покупают им билеты и вроде как помогают. При этом многие из тех, кому так „помогли“, возвращаются обратно, как правило, в летний сезон», — добавили в пресс-службе министерства. В пресс-службе организации на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.

По данным «Альтернативы», из Магнитогорска Богданов уехал в 1996 году с советским паспортом. За время рабства он кочевал от хозяина к хозяину, не получая денег за работу. «Сейчас он практически полностью ослеп и у него множество застарелых переломов», — заявили 6 января в «Альтернативе».