На влиятельный пост в тюменском правительстве появился новый кандидат

Главврач Тюменского федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов может занять вакантный пост первого замгубернатора региона. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. 27 декабря влиятельную должность покинула Наталья Шевчик, курировавшая социальную политику Тюменской области около 15 лет.
Другой инсайдер рассказал агентству, что в пользу Суфианова говорит его опыт руководства нейроцентром — одного из любимых детищ экс-губернатора Владимира Якушева. «Суфианов — серьезный руководитель, пользующийся авторитетом в правительстве», — подчеркивает он. Врач считается кандидатом на звание почетного гражданина Тюменской области.
Ранее среди кандидатов на пост первого замгубернатора чаще всего называли ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова и главу департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона Павла Белявского. «Но губернатор Александр Моор еще возьмет паузу для выбора. Скорые назначения не в его правилах», — уверен собеседник агентства.
Официально в правительстве Тюменской области факт отставки Шевчик и вопрос о кандидатурах преемников не прокомментировали.