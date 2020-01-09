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05 января 2020

На влиятельный пост в тюменском правительстве появился новый кандидат

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета тюменской областной думы по социальной политике. Тюмень , суфианов альберт
Альберт Суфианов руководит любимым детищем экс-губернатора Тюменской области Владимира ЯкушеваФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Главврач Тюменского федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов может занять вакантный пост первого замгубернатора региона. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. 27 декабря влиятельную должность покинула Наталья Шевчик, курировавшая социальную политику Тюменской области около 15 лет.

Другой инсайдер рассказал агентству, что в пользу Суфианова говорит его опыт руководства нейроцентром — одного из любимых детищ экс-губернатора Владимира Якушева. «Суфианов — серьезный руководитель, пользующийся авторитетом в правительстве», — подчеркивает он. Врач считается кандидатом на звание почетного гражданина Тюменской области.

Ранее среди кандидатов на пост первого замгубернатора чаще всего называли ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова и главу департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона Павла Белявского. «Но губернатор Александр Моор еще возьмет паузу для выбора. Скорые назначения не в его правилах», — уверен собеседник агентства.

Официально в правительстве Тюменской области факт отставки Шевчик и вопрос о кандидатурах преемников не прокомментировали.

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© Служба новостей «URA.RU»
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