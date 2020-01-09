Челябинского депутата, расстрелявшего жену на глазах у детей, обнаружили в Екатеринбурге

В Челябинской области Азата Зарипова потеряли с декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинский депутат расстрелял жену

Депутат поселка Локомотивный (Челябинская область) и главврач местной больницы Азат Зарипов, убивший свою жену на глазах у детей, находится сейчас в Екатеринбурге. Его вернут в челябинский СИЗО 15 января, сообщили «URA.RU» источники в силовых структурах.

«В Екатеринбург его увезли для проведения психиатрической экспертизы на вменяемость еще до Нового года. На Южный Урал его вернут 15 января, а 21 января истечет срок его содержания под стражей», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области на момент подготовки новости оперативный комментарий получить не удалось. Адвокат, представляющий интересы Зарипова, подтвердила «URA.RU», что намерена увидеться с подзащитным в ближайшие дни. «Возможно, это произойдет даже раньше 15 января. Мы обсудим ряд тем, включая возможность еще раз поставить вопрос о смягчении меры пресечения. Но сначала мне следует побеседовать об этом с подзащитным», — рассказала юрист.

Ночью 21 августа депутат-единоросс и главврач местной больницы Зарипов застрелил жену из охотничьего ружья на глазах у троих детей. Перед этим женщина познакомилась в интернете с молодым человеком и заявила Зарипову, что собирается бросить супруга и уехать с детьми в Сибирь. Обвиняемый страдает тяжелой формой диабета: он сам, защита и даже мать убитой им жены просили поместить его под домашний арест.

В декабре стало известно, что здоровье Зарипова резко ухудшилось и его пришлось госпитализировать. При этом выяснилось, что мужчину вывезли за пределы Челябинской области.