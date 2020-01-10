Суд решит судьбу бывшего мэра города-спутника Челябинска

Городской суд Копейска (Челябинская область) 10 января рассмотрит вопрос о более мягком наказании для экс-мэра Вячеслава Истомина, отбывающего срок за взятки в колонии строгого режима. Информация об этом содержится в базе данных суда.
«Материалы о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания в соответствии со ст. 80 УК РФ (п.5 ст. 397 УПК РФ) были переданы судье 17 октября 2019 года. Заседание назначено на 10 января 2020 года», — пояснили в суде.
Ранее бывший чиновник, отбыв две трети отмеренного ему наказания, попытался добиться условно-досрочного освобождения. Однако потерпел неудачу: за время пребывания в колонии он получил несколько взысканий и не выплатил судебный штраф.
Теперь Истомин имеет шанс повторить успех бывшего вице-губернатора региона Николая Сандакова. Ранее тот же суд согласился заменить Сандакову половину срока принудительными работами с проживанием в общежитии исправительного центра ФСИН.
Истомин, возглавлявший город-спутник Челябинска Копейск с 2011 по 2016 год, был задержан сотрудниками ФСБ. Его признали виновным в получении взяток, приговорив к 4,5 года колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей. Гособвинение требовало для экс-мэра 7 лет колонии строгого режима и штраф в 50 млн рублей.