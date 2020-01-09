Кристиан Бжания говорит, что люди находятся в здании и по его периметру (фото из архива) Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Экс-представитель президента Абхазии Рауля Хаджимбы Кристиан Бжания рассказал о том, что происходит в Сухуми. В разговоре с «URA.RU» он поделился подробностями о происходящем в стенах администрации президента и спрогнозировал, что может произойти в Абхазии в ближайшее время.

Бжания заявил, что президент покинул администрацию. «По неподтвержденным данным, он находится на государственной даче. Интервью он не дает, пресс-служба его молчит», — заявил в разговоре с «URA.RU» Бжания.

Как рассказал Бжания, возмущенные граждане пришли к парламенту, который находится в том же здании, чтобы требовать отставки Хаджимбы: «Много часов за закрытыми дверями проходит заседание парламента. Журналистов в зал не пустили, оттуда слышны громкие обсуждения».

Бжания сообщил, что после заседания пять депутатов отправилиси на дачу президента, чтобы получить от него отказ от должности. «Делегация еще не вернулась, поэтому люди не расходятся — они в здании и по периметру», — заявил Бжания, добавив, что спикеру парламента вызывали скорую, вероятно, из-за нервного срыва.

Бжания не стал прогнозировать, какое решение примет президент. Но он уверен, что, если Хаджимба не уйдет с поста, люди не разойдутся и будут стоять на своем, пока он не сообщит об отставке. Бжания добавил, что конфликт внутриполитический и никак не повлияет на отношения с Россией. При этом в республике обострилась криминогенная ситуация — по словам Бжания, убийства происходят в центре столицы.

Ранее сообщалось, что жители Абхазии начали штурм администрации президента. Они требовали отставки главы государства. Причиной беспорядков стала неудавшаяся попытка оппозиционного политика Алхаса Квициния оспорить итоги президентских выборов. Граждан России среди митингующих и пострадавших нет.