Власти Украины отправили в Москву ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Владимир Путин на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов» во время совместных учений Северного и Черноморского флотов Фото: официальный сайт Кремля

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

В адрес России была направлена нота протеста из МИД Украины в связи с визитом главы РФ Владимира Путина в Крым. Как сообщила в Twitter пресс-секретарь украинского дипломатического ведомства Екатерина Зеленко, Крым является временно оккупированной территорией, а визит Путина — несогласованным с Украиной.

«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко.

Путин 9 января наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов», напоминает RT. В учениях были задействованы более 40 летательных аппаратов, более 30 кораблей и одна подводная лодка.