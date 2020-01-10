09 января 2020

Власти Украины отправили в Москву ноту протеста из-за визита Путина в Крым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов» во время совместных учений Северного и Черноморского флотовФото: официальный сайт Кремля
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

В адрес России была направлена нота протеста из МИД Украины в связи с визитом главы РФ Владимира Путина в Крым. Как сообщила в Twitter пресс-секретарь украинского дипломатического ведомства Екатерина Зеленко, Крым является временно оккупированной территорией, а визит Путина — несогласованным с Украиной.

«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко.

Путин 9 января наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов», напоминает RT. В учениях были задействованы более 40 летательных аппаратов, более 30 кораблей и одна подводная лодка.

В украинском МИД считают, что аннексия Крыма является «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», пишет деловая газета «Взгляд». Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного там референдума. Власти Украины отказываются признавать присоединение полуострова к РФ, напоминает «Царьград».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...