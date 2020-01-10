Синоптики предсказали погодные аномалии в России

Только в двух регионах температура будет соответствовать климатическим нормам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ближайшую неделю, с 10 по 18 января, в большинстве регионов России погода будет теплее нормы. Превышение среднесуточных температур составит 4-12 градусов. Об этом сообщает глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Согласно прогнозу синоптиков, температура будет соответствовать норме только в двух регионах — в Магаданской области и на юге Чукотки. «В остальных регионах [будет наблюдаться] превышение нормы от 4 до 12 градусов», — передает слова Варакина РИА «Новости».

По данным руководителя ситуационного центра Росгидромета, температурные аномалии ожидаются в Ямало-ненецком автономном округе рядом с Салехардом, Ханты-Мансийске и на юго-западе Якутии. В этих регионах вместо отрицательных показателей будет около нуля.

Как сообщает Варакин, температура окажется выше климатической нормы на 8-10 градусов на территории от Санкт-Петербурга до Москвы, от Казани и почти до Урала. Самые большие отклонения от нормы — до 12 градусов — будут наблюдаться в Вологодской области и республике Коми. В остальных субъектах РФ превышение нормы будет значительно меньше.