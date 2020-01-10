Рамзан Кадыров проклял Сталина

Рамзан Кадыров каждый год проклинает Иосифа Сталина Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров проклял председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина за репрессии. Об этом он написал в поздравлении с Днем восстановления государственности чеченского народа в своем аккаунте во «ВКонтакте».

«Я в очередной раз повторяю — пусть будет проклят Иосиф Сталин, отдавший команду учинить расправу над чеченским народом. Мы помним поименно каждого, кто навечно остался в земле Сибири и степях Казахстана. И никогда не забудем», — написал Кадыров. Он подчеркнул, что Россия публично признала факт незаконной депортации чеченского народа и принесла ему свои извинения.

Ранее Кадыров проклинал Сталина в День памяти и скорби, который отмечается в Чечне 23 февраля, передает «Национальная служба новостей». Каждый год лидер Чечни вспоминает Сталина в качестве врага своего народа и проклинает его. Лидер СССР подписал указ о депортации чеченцев 23 февраля 1944 года.