Составлен рейтинг вакансий с зарплатой до миллиона рублей

Директор по маркетингу в Москве может получать до одного миллиона рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рекрутинговое агентство HeadHunter составило список самых высокооплачиваемых вакансий за январь. Работникам обещают зарплату до одного миллиона рублей.

«Самую большую зарплату в этом месяце работодатель готов предложить директору по маркетингу в одной из московских компаний», — пишет «Российская газета» со ссылкой на данные HeadHunter. Отмечается, что на этой должности специалисту предлагают заработную плату от 400 тысяч рублей до одного миллиона рублей в месяц до вычета налогов.

Второе место в списке поделили вакансии для директора по продуктам в Москве (350 тысяч рублей в месяц) и главного геолога на Чукотке (от 350 тысяч рублей до 370 тысяч рублей). Третья строчка рейтинга досталась предложению для Computer Vision Engineer (ARM NEON) в Санкт-Петербурге (250 тысяч рублей в месяц). Зарплату в 200 тысяч рублей предлагают сразу нескольким специалистам: главному инженеру в Саранске, старшему юристу по строительству в Москве и Java Developer (Remote Servers, GoLand) в Новосибирске.

Большинство российских работодателей планируют увеличить заработную плату своим сотрудникам в 2020 году, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова рассказала «URA.RU», что повышение зарплат в первую очередь коснется специалистов сферы IT, строителей, инженеров, рабочего персонала и менеджеров по продажам. Также на увеличение заработной платы могут рассчитывать сотрудники тех отраслей, где работодатели испытывают нехватку кадров.