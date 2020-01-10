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06 января 2020

Из мэрии Челябинска уволили высокопоставленного чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Текслера Алексея по городу. Челябинск, репринцев сергей
Отставку Сергея Репринцева предсказывали уже несколько месяцевФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель комитета градостроительства и архитектуры администрации Челябинска Сергей Репринцев уходит в отставку. Об этом сообщили «URA.RU» в мэрии областного центра.

«Репринцев написал заявление „по собственному желанию“. Сейчас он в отпуске, должность освободит с 13 января», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе администрации. Исполнять обязанности главы комитета временно Сергей Самсонов.

Репринцев был назначен председателем комитета 24 апреля 2017 года, когда мэрией руководил Евгений Тефтелев. До этого Репринцев возглавлял челябинский МУП «Архитектурно-планировочный центр», а еще раньше работал в Магнитогорске, где и познакомился с Тефтелевым.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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