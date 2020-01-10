Из мэрии Челябинска уволили высокопоставленного чиновника

Отставку Сергея Репринцева предсказывали уже несколько месяцев
Председатель комитета градостроительства и архитектуры администрации Челябинска Сергей Репринцев уходит в отставку. Об этом сообщили «URA.RU» в мэрии областного центра.
«Репринцев написал заявление „по собственному желанию“. Сейчас он в отпуске, должность освободит с 13 января», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе администрации. Исполнять обязанности главы комитета временно Сергей Самсонов.
Репринцев был назначен председателем комитета 24 апреля 2017 года, когда мэрией руководил Евгений Тефтелев. До этого Репринцев возглавлял челябинский МУП «Архитектурно-планировочный центр», а еще раньше работал в Магнитогорске, где и познакомился с Тефтелевым.