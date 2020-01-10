Экономист объяснил, почему в России растет число долларовых миллиардеров

Так построена экономическая система страны Фото: depositphotos.com

В России долларовых миллиардеров становится больше за счет экономической системы, которая позволяет богатым наращивать капитал. Такое мнение высказал руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

«Во-первых, закончилась вторая волна кризиса, и началось некоторое оживление. Во-вторых, наша экономическая система так устроена, что богатые богатеют, а бедные остаются бедными», — рассказал Колташов в эфире «Национальной службы новостей». По его мнению, ресурсы в стране принадлежат самым богатым людям. Именно это, как считает экономист, является основной проблемой российской экономики.

При этом собеседник издания подчеркнул, что рост числа богатейших людей в России не связан с развитием экономики, так как реальные доходы населения в регионах снижались несколько лет подряд.

Как сообщает Forbes, список долларовых миллиардеров в России пополнился двумя бизнесменами Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым. Предприниматели увеличили состояние, продав свой проект Veeam Software американскому фонду Insight Partners за 5 млрд долларов. Еще весной 2019 года активы бизнесменов составляли 700 млн долларов, передает RT.

Veeam Software разрабатывает софт для резервного копирования данных. Штаб-квартира компании на данный момент находится в Швейцарии, а после заверения сделки будет перенесена в США. Согласно условиям контракта, после продажи компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров.