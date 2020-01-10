Курганская бабушка, получившая прибавку к пенсии в 1 рубль, обвинила государство в издевательствах

Курганские пенсионеры возмутились прибавкой к пенсии в 1 рубль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Курганской области Людмила Лукьянова пенсию за январь получила с прибавкой 1 рубль 14 копеек. Женщина назвала подобное увеличение издевательством. Об этом она рассказала «URA.RU».

«Я тут урыдалась. Я не работающий пенсионер, дома сижу, и такая доплата — это издевательство от государства. В магазинах цены повышаются, ЖКХ растет, а мне рубль прибавили», — пожаловалась Лукьянова.

Жительница села Лебяжье пояснила, что всю жизнь работала — поваром, кладовщиком, кассиром, почтальоном. Иногда приходилось трудиться сразу на двух работах, чтобы вырастить двоих детей. «Мы всю жизнь на этой минималке будем сидеть? Я 17 лет в одних сапогах хожу зимних, мех вытерся, пальцы мерзнут. А мне жить не на что», — рассказала пенсионерка.

Лукьянова поделилась, что аналогичную прибавку получили также некоторые ее знакомые. «Они тоже в шоке. Ожидали большего, потому что по телевизору много об этом говорили. Думали, прибавка будет в тысячу рублей», — объяснила Лукьянова.

Ранее «URA.RU» писало, что проблему с прибавкой к пенсии в 1 рубль в соцсетях озвучил курганец. В региональном отделении пенсионного фонда агентству объяснили, что такая прибавка вполне возможна. 6,6% было начислено на страховую часть пенсии. И если она достигла прожиточного минимума, то федеральные социальные доплаты сокращают.