Жительница Кургана получила прибавку к пенсии 1,1 рубль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском отделении пенсионного фонда прокомментировали пост в соцсетях, который возмутил горожан. Курганцы обсуждали прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек.

«ВКонтакте» появилось сообщение родственника пенсионерки. «Моей бабушке принесли пенсию с добавкой 1 руб. 10 коп. Мы бабушке помогаем, она не нуждается, но второй день плачет от обиды», — написал внук. Мужчина уточнил, что женщина всю жизнь проработала, сейчас ей 75, льготами не пользуется.

В комментариях курганцы написали, что столкнулись с аналогичной ситуацией. «У мамы пенсия минимальная, тоже не прибавили совсем, она ждала этой прибавки. Поплакала. Ей обидно, что столько лет вкалывала за копейки», — написала Тамара Радость. «Если пенсия своя меньше, чем 8750 р., то добавка рубль. Вот такой расчет. Типа добавка, а ее по факту нет. Добавка тем, у кого пенсия больше», — уточнила Irina Mix.

В областном отделении пенсионного фонда подтвердили, что подобная прибавка может быть. Те пенсионеры, кому начислена минимальная пенсия, получают федеральные социальные доплаты. Таким образом, пенсия достигает размера прожиточного минимума — 8750 рублей. Прибавка же идет только на начисленную пенсию. «Пенсию женщины проиндексировали на 6,6%. Она достигла величины прожиточного минимума, и федеральная социальная доплата была сокращена. По итогу прибавка могла составить 1,1 рубля», — прокомментировала «URA.RU» пресс-секретарь отделения Мария Метелева.