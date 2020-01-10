Мусорные контейнеры, расположенные на территории четырех зданий правительства Курганской области, переполнены. Отходы не вывозят с прошлого года. Информацию «URA.RU» подтвердил источник в правительстве.
«До Нового года регоператор „Чистый город“ выслал список документов, чтобы заявку оформить. Мы их направили, перезвонили, девушка сказала ждите, 1 января вывезем. У нас четыре объекта, и ни одному до сих пор не вывезено», — уточнил инсайдер.
Сложившаяся ситуация вполне ожидаема, пояснил агентству директор ООО «Эко Технопарк» Сергей Завьялов. «Это показательно и закономерно. Результат неверных управленческих решений чиновников. То, что в первую очередь пострадало само здание правительства и управление делами губернатора, это самое верное. Руководство должно прочувствовать последствия принятых решений», — считает Завьялов.
Он уверен, что дальше ситуация обострится. Из-за поздно установленного тарифа учреждения не успели заключить договоры и получить финансирование.
Переполненные контейнеры встречаются и на остальной территории Кургана. Их фото горожане размещают в соцсетях с подписями: «Мусорная реформа буксует. Два дня мусорка полная», «Вот такой новенький бак, поставили на пересечении 4 больших улиц. За пару часов он заполняется. Даже не знаю, успею ли когда-нибудь им воспользоваться».
Получить комментарии у регоператора «Чистый город» «URA.RU» не удалось, телефонную трубку в офисе компании никто не снял. Без ответа остался и звонок исполнительному директору ООО «Компания «Экосистема» (которое непосредственно вывозит мусор) Алексею Сумину.