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Здания курганского правительства утопают в мусоре. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган
Мусорные баки, куда курганские учреждения складывают отходы, не вывозились с прошлого годаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Мусорная реформа в Курганской области

Мусорные контейнеры, расположенные на территории четырех зданий правительства Курганской области, переполнены. Отходы не вывозят с прошлого года. Информацию «URA.RU» подтвердил источник в правительстве.

«До Нового года регоператор „Чистый город“ выслал список документов, чтобы заявку оформить. Мы их направили, перезвонили, девушка сказала ждите, 1 января вывезем. У нас четыре объекта, и ни одному до сих пор не вывезено», — уточнил инсайдер.

Сложившаяся ситуация вполне ожидаема, пояснил агентству директор ООО «Эко Технопарк» Сергей Завьялов. «Это показательно и закономерно. Результат неверных управленческих решений чиновников. То, что в первую очередь пострадало само здание правительства и управление делами губернатора, это самое верное. Руководство должно прочувствовать последствия принятых решений», — считает Завьялов.

Он уверен, что дальше ситуация обострится. Из-за поздно установленного тарифа учреждения не успели заключить договоры и получить финансирование.

Переполненные контейнеры встречаются и на остальной территории Кургана. Их фото горожане размещают в соцсетях с подписями: «Мусорная реформа буксует. Два дня мусорка полная», «Вот такой новенький бак, поставили на пересечении 4 больших улиц. За пару часов он заполняется. Даже не знаю, успею ли когда-нибудь им воспользоваться».

Получить комментарии у регоператора «Чистый город» «URA.RU» не удалось, телефонную трубку в офисе компании никто не снял. Без ответа остался и звонок исполнительному директору ООО «Компания «Экосистема» (которое непосредственно вывозит мусор) Алексею Сумину.

Виды города. Курган
За синим ограждение располагаются переполненные мусорные баки, куда складируются отходы из здания правительства Курганской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганцы выкладывают в соцсети фотографии переполненных мусорных контейнеров
Фото: Олега Рогова из соцсети «ВКонтакте»

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