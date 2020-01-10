Экономист объяснил, почему на Ямале невозможно развивать науку и технологии

Арктика была, есть и будет регионом вахтовиков, уверен академик РАН Валерий Крюков Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Научные разработки и создание высоких технологий в арктических регионах России, в том числе и на Ямале, невозможны. Об этом рассказал журналистам директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН) академик Валерий Крюков.

По словам экономиста, это связано прежде всего со спецификой работы в Заполярье представителей данных отраслей. «Их представители не жили, не живут и не будут жить на Севере, — цитирует Крюкова издание „Наука в Сибири“. — Это сервисный наукоемкий сектор. Это вахты, которые летают из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Краснодара. Это Schlumberger, Baker& Hughes, Halliburton и так далее».

При этом академик пояснил: на фоне возрастающего значения Северного морского пути происходит технологический и кадровый отрыв Арктики от «большой земли». В качестве примера ученый привел строительство порта Сабетта, где использовались минимум российских технологий и «меньше минимума» — российских научных разработок

Что касается планов правительства РФ на создание в Арктике территорий опережающего развития (ТОРов), то они могут не принести ожидаемого результата, считает Крюков. Чтобы появился хоть какой-то эффект от арктических ТОРов, необходимо сначала создать продуктивные и устойчивые межрегиональные и межотраслевые связи, однако на сегодняшний день в Арктике можно наблюдать лишь фрагментарные события и рассогласованные действия государственных и частных структур, преследующих свои интересы.