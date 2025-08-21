Нетаньяху прибыл в сектор Газа для захвата столицы

Нетаньяху заявил, что прибыл в Газу для одобрения операции по разгрому ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в сектор Газа для захвата самой Газы и уничтожения палестинского движения ХАМАС. Для этого он готов утвердить полноценную военную операцию. Об этом сообщает израильская канцелярия. 

"Сегодня я прибыл в сектор Газа, чтобы одобрить представленные мне и министру обороны планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по захвату города Газа и разгрому ХАМАС», — сообщил Нетаньяху. Его слова передает канцелярия страны. 

Глава израильского правительства также отметил, что поручил начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников и завершении конфликта на Ближнем Востоке на условиях, приемлемых для Израиля. По информации его канцелярии, Нетаньяху рассматривает оба направления — военное и дипломатическое — в качестве приоритетных для достижения безопасности страны.

Ранее израильский военно-политический кабинет утвердил поэтапный план установления контроля над городом Газа, предусматривающий эвакуацию жителей на юг сектора до 7 октября 2025 года и последующую военную блокаду. Эти меры приурочены ко второй годовщине начала израильской операции против палестинского движения ХАМАС.

