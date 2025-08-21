Трамп раскрыл следующий шаг по конфликту на Украине

Вашингтон в течение примерно двух недель оценит перспективы мирного урегулирования и, если они будут признаны бесперспективными, пересмотрит свой подход. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», — сказал Трамп в интервью одной из местных радиостанций, отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования. При этом глава Белого дома отказался раскрывать конкретные детали возможных изменений.
Ранее Трамп уже заявлял о возможности введения вторичных санкций против России и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет достигнута сделка по Украине. Тогда президент США отмечал, что ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса может составить около 100%. Вашингтон рассматривает такие меры на фоне продолжающихся попыток мирного урегулирования ситуации.
