Глава МИД Индии не увидел логики в обвинениях США о закупках нефти в России

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар не увидел логики в обвинениях советника Белого дома Питера Наварро, будто Нью-Дели финансирует украинский конфликт за счет закупок российской нефти. Он отметил, что крупнейшим покупателем российской нефти остается Китай, а основным импортером сжиженного природного газа (СПГ) из России — Европейский союз.
«Мы не являемся крупнейшими покупателями российского СПГ, я не уверен, но думаю, что это Европейский союз. Мы не являемся страной, которая после 2022 года будет иметь самый большой рост торговли с Россией. <...> Логика обвинений со стороны Питера Наварро вызывает недоумение у индийской стороны», — отметил Джайшанкар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она транслировалась на официальном сайте российского ведомства.
Джайшанкар напомнил, что за последние годы США сами призывали Индию участвовать в стабилизации мировых энергетических рынков, в том числе через закупки нефти у России. Джайшанкар также подчеркнул, что Индия увеличивает объемы импорта и американской нефти.
Ранее советник Белого дома Питер Наварро в колонке для Financial Times призвал Индию пересмотреть закупки российской нефти, заявив, что это может повлиять на стратегическое партнерство с США. По его данным, доля российской нефти в индийском импорте выросла с 1% до более чем 30% после 2022 года, несмотря на угрозы введения дополнительных пошлин со стороны Вашингтона.
