09 января 2020
08 января 2020
07 января 2020

Экс-ректору тюменского вуза, уволенному после коррупционного скандала, подобрали высокую должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие музейного комплекса имени Словцова. Подготовка, развертывание экспозиции уральской биеннале. Тюмень, современное искусство, экспозиция, музейный комплекс имени словцова
Экс-ректор Тюменского института культуры уже консультирует сотрудников ТМПОФото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывшему ректору Тюменского института культуры Игорю Шишкину, уволенному после коррупционного скандала, подобрали должность в Тюменском музейно-просветительском объединении (ТМПО). Об этом «URA.RU» на правах анонимности рассказал инсайдер, знакомый с ситуацией.

«Шишкин в ТМПО пока официально не трудоустроен, но его уже представили в качестве главного консультанта по реэкспозиции тюменских музеев. Впоследствии он может возглавить Археологический музей-заповедник на Андреевском озере», — рассказал собеседник агентства.

О том, что место руководителя музея-заповедника на Андреевском озере сейчас вакантно, агентство писало ранее: должность освободилась после увольнения другой скандальной чиновницы, Натальи Хвостанцевой.

В приемной ТМПО «URA.RU» заявили о том, что информацией о назначении Шишкина на должность директора не владеют. На официальном сайте объединения указано, что Шишкин Игорь Геннадьевич состоит в совете музея.

В феврале 2019 года экс-ректор института культуры был задержан силовиками в прямо в вузе. По некоторым данным, ему вменяли участие в финансовых махинациях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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