Депутат Милонов рассказал «URA.RU», зачем запустил канал на YouTube

В первом видео политик рассуждает о современных блогерах Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов завел канал на видеохостинге YouTube. Политик опубликовал первое видео, в котором рассуждает о современных блогерах.

«Сейчас YouTube — это про честное общение, которое является результатом выбора самих вас. Если вам интересно меня слушать — вы слушаете. Не интересно — вы переключите на другой канал», — сказал депутат. Также Милонов рассказал о своем личном отношении к YouTube в России. Он высказался о таких блогерах как Илья Варламов, Юрий Дудь и журналисте Леониде Парфенове.

В разговоре с «URA.RU» Милонов сказал, что он решился на создание канала на YouTube, так как избиратели и блогеры просили об этом. По его словам, в создании контента ему помогают единомышленники. «Больших роликов точно не будет. „Интернет-глыбы“ не буду ваять. Я не буду делать то, что сам бы лично не стал смотреть», — добавил депутат.

Ранее Милонов предложил ввести в школьную программу уроки правильного использования пиротехнических средств. По мнению политика, подобные уроки нужно проводить накануне зимних каникул.