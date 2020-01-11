Богатейшую женщину Африки, получившую гражданство РФ, могут лишить миллиардов

Активы Изабель душ Сантуш могут заморозить по решению властей Анголы Фото: wikipedia.org

46-летнего бизнесмена Изабель душ Сантуш, которая считается богатейшей женщиной Африки и имеет российское гражданство, власти Анголы намерены лишить активов на 1,3 миллиарда долларов. По мнению руководства африканского государства, значительную часть своего состояния женщина могла добыть незаконным путем.

«Следствие полагает, что деятельность Изабель, которая в 2016-17 годах была руководительницей госнефтекомпании Sonango, могла нанести государству ущерб в более чем 1,3 $ млрд. В этой связи власти наложили арест на ее активы», — пишет «Росбалт» со ссылкой на африканские СМИ.

Сама миллиардер категорически отрицает все обвинение в свой адрес и заявляет, что не совершала коррупционных преступлений. Попытку лишения ее активов стоимостью 1,3 миллиарда долларов душ Сантуш называет «политическим преследованием». По ее мнению, нынешнее руководство Анголы хочет «расправиться» с наследием ее отца, который управлял страной 38 лет.

Недавно стало известно о наличии у богатейшей женщины Африки российского гражданства. По версии прессы, она получила его совсем недавно. Сама же бизнесмен утверждает, что имеет гражданство РФ по праву рождения (эту информацию уже подтвердили и в МВД России). С состоянием 2,2 миллиарда долларов Изабель душ Сантуш занимает 8 место в списке богатейших людей Африки и 1008-е — в рейтинге богатейших людей мира.

Изабель душ Сантуш сейчас проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Она является дочерью экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша от первого брака с уроженкой Пензы Татьяной Кукановой. Сейчас первая супруга бывшего главы Анголы живет в Лондоне.