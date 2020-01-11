США заранее обвинили Россию во вмешательстве в грядущие президентские выборы

В США полагают, что Россия не хочет, чтобы Джо Байден стал новым американским президентом Фото: Wikipedia

Американские спецслужбы активно изучают, намерена ли Россию вмешаться в президентскую кампанию 2020 года, чтобы не дать стать президентом США потенциальному кандидату от Демократической партии Джо Байдену. В случае если эти данные подтвердятся, против РФ могут быть введены новые жесткие экономические санкции.

«Существует возможность того, что в России будут пытаться ослабить позиции Байдена, раскручивая историю о его попытках помешать расследованию в отношении сына бывшего вице-президента, работавшего одно время на Украине», — пишет американское агентство Bloomberg.

По данным информированных источников издания, давление на Байдена может быть сравнимо с попытками опорочить кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон перед предыдущими президентскими выборами, которые состоялись в США в 2016 году (тогда пост главы государства занял Дональд Трамп). Есть ли у американских спецслужб какие-то либо весомые и конкретные доказательства возможного вмешательства РФ в выборы-2020, пока не уточняется.

Ранее спецслужбы США провели расследование о предполагаемом «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году. В апреле 2019 года Минюст США опубликовал подробный доклад занимавшего тогда пост спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование. В нем сообщалось, что свидетельства сговора Трампа с Россией не обнаружено. В октябре российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон безосновательно обвинил российских партнеров во вмешательстве в выборы, чтобы ввести санкции против России и повлиять на рейтинг американского лидера Дональда Трампа.