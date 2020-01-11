В США убийца россиянина получил 100 лет тюрьмы

Еще три участника убийства получили пожизненные сроки Фото: CCO/succo/Pixabay

Американский суд приговорил Роджера Гарсия, который участвовал в убийстве 18-летнего россиянина Артема Зиберова и его 17-летнего друга Шади Ади Наджар, к 100 годам тюрьмы. Именно осужденный привел юношей к месту преступления.

«По данным следствия, [Роджер Гарсиа] совершил как минимум шесть выстрелов в учащихся», — сообщает Life . Отмечается, что еще трое участников преступления Рони Галисия, Эдгар Гарсия-Гаона и Хосе Каналес-Янес получили пожизненные сроки.

Юноши были застрелены в автомобиле, припаркованном в жилом районе в штате Мэриленд, 6 июня 2017 года накануне выпускного в школе. Суд арестовал 19-летнего Роджера Гарсия, его 24-летнего брата Эдгара Гарсиа-Гиона и 25-летнего Хосе Каналес-Янес. Позже стало известно, что Зиберова могли убить «за компанию» с его другом Наджаром, который был причастен к ограблению из-за наркотиков.