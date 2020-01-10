Появилось новое видео крушения украинского Boeing в Иране

На видео видно, как загорается лайнер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соцсетях появилось видео, на котором, вероятно, запечатлено падение Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» рядом с аэропортом в Тегеране. Видеозапись опубликована в twitter-аккаунте Iranian Patriot.

На кадрах видно, как охваченный огнем лайнер постепенно падает. При его столкновении с землей звучит взрыв, и небо озаряется яркой вспышкой. Подлинность данного ролика официальными источниками не подтверждена.

Украинский самолет потерпел крушение 8 января вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана. На борту лайнера находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, никто из них не выжил. Погибшие являлись гражданами Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, передает RT.

Как сообщают американские издания со ссылкой на источники в пентагоне, Boeing могли по ошибке сбить иранские военные с помощью зенитно-ракетного комплекса «Тор-M1», разработанного в России. Видео, на котором предположительно зафиксирован момент ракетного удара, было опубликовано газетой New York Times. Власти Канады также придерживаются данной версии. В Иране это предположение опровергают, сообщает «Национальная служба новостей».