10 января 2020
09 января 2020

В Екатеринбурге подожгли бульдозер, ликвидирующий тлеющую свалку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на несанкционированной свалке на Уралмаше. Екатеринбург, бульдозер, строительная техника, бульдозер на свалке, рекультивация свалки
Машина участвовала в ликвидации свалкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На тлеющей свалке в районе Уралмаш в Екатеринбурге неизвестные подожгли бульдозер, который участвовал в ликвидации мусора. В правоохранительных органах считают, что это могло быть выгодно криминальному бизнесу.

«Cгоревшим оказался бульдозер. Он использовался для ликвидации свалки», — сообщает «Комсомольская правда. Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Там предполагают, что технику подожгли криминальные бизнесмены, чтобы отомстить властям за то, что им ограничили доступ к нелегальной свалке.

Информацию о поджоге «URA.RU» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Факт возгорания зафиксирован. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. К тушению техники пожарные не привлекались», — сообщили корреспонденту агентства представители ведомства.

Незаконная свалка появилась на севере города пару лет назад — ежегодно едкие бытовые отходы поджигают. В середине декабря на ней случился пожар, вскоре его потушили, а спустя несколько дней свалка начала тлеть. Власти посоветовали жителям Екатеринбурга не выходить из дома и не проветривать квартиры из-за смога и запаха гари. На месте происшествия до сих пор работают специалисты МЧС.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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