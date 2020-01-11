В российских школах отменят оценки по некоторым предметам

Вскоре за школами закрепят право ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура». Это станет возможным в рамках нового порядка выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
По словам Васильевой, новый порядок выдачи аттестатов оставляет право выбора системы оценок за школой. При этом уже сейчас в некоторых школах используют «зачет» — «незачет» и 100-балльную систему, однако в аттестате все оценки указываются по пятибалльной шкале. «Ставить „тройку“ в аттестат ребенку только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — объяснила «Российской газете» свою позицию министр просвещения.
Ранее Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения РФ рассмотрел и одобрил обновленные стандарты общего образования. Обновленные ФГОС будут обязательны в школах с 1 сентября 2021 года, напоминает «