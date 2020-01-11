В российских школах отменят оценки по некоторым предметам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в ТАСС, посвященная итогам работы Министерства образования и науки РФ в 2016 году, с участием Васильевой Ольги. Москва, портрет, васильева ольга
По мнению Ольги Васильевой, пятибалльная оценка знаний не всегда уместнаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вскоре за школами закрепят право ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура». Это станет возможным в рамках нового порядка выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

По словам Васильевой, новый порядок выдачи аттестатов оставляет право выбора системы оценок за школой. При этом уже сейчас в некоторых школах используют «зачет» — «незачет» и 100-балльную систему, однако в аттестате все оценки указываются по пятибалльной шкале. «Ставить „тройку“ в аттестат ребенку только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — объяснила «Российской газете» свою позицию министр просвещения.

Ранее Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения РФ рассмотрел и одобрил обновленные стандарты общего образования. Обновленные ФГОС будут обязательны в школах с 1 сентября 2021 года, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...