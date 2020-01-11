Учитель года связал отмену части оценок с безразличием государства к обучению искусству

К предложению по внедрению новых отметок в аттестаты учителя относятся по-разному Фото: Анна Майорова © URA.RU

Решение заменить в школах оценки по пятибалльной шкале на «зачтено» в таких предметах, как «Изобразительное искусство» и «Музыка», говорит о том, что государству безразлично обучение искусству в общеобразовательных учреждениях. Таким мнением с «URA.RU» поделился учитель музыки и победитель конкурса «Учитель года-2008» Михаил Стародубцев.

Ранее о новой системы оценок заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева, по мнению которой «ставить „тройку“ в аттестат ребенку только из-за отсутствия музыкального слуха неверно». «Дело не в том, что у ребенка нет слуха. Проблема в том, что, если нет системы воспитания слуха в школах, его и не будет», — объяснил «URA.RU» Стародубцев, уточнив, что сейчас в общеобразовательных школах на уроки музыки выделено не более одного часа в неделю.

«Важнее то, что в школах система музыкального образования окончательно разрушена. Предложение изменить шкалу оценок вместо изменения системы образования — это чисто чиновничий способ решения проблемы», — считает учитель.

При этом заслуженный учитель России и доктор педагогических наук Евгений Ямбург поддержал замену отметок по музыке, ИЗО и физкультуре. «Важное уточнение — школы будут сами выбирать систему оценок. Это борьба с формализмом», — поделился с «URA.RU» Ямбург. В качестве примера он отметил, что в школах с художественно-графическими классами «сам бог велел» ставить отметки, тогда как новая система значительно упростит жизнь детям, обучающимся при больницах, которые до сих пор не имели права получить аттестат без оценки по физкультуре.