На Урале в детском саду массово отравились дети

Врачи обнаружили у детей симптомы ротавирусной инфекции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Около десяти воспитанников челябинского детского сада №444 пожаловались на боль в животе. Родители предполагают, что дети отравились, однако врачи говорят о кишечно-вирусной инфекции.

«У меня два ребенка ходят в детсад, оба пострадали. У всех рвота, слабость», — цитирует портал «74.ру» одну из матерей. По ее словам, она не вызывала медиков, однако другие родители, которые решили обратиться за помощью, сообщили, что у их детей выявили ротавирусную инфекцию. Похожие симптомы также обнаружили у детей из других групп.

Еще одна родительница рассказала, что ее ребенок был восьмым по счету из того же детсада, к которому приехали медики. После осмотра малыша врачи поехали на вызов к другому ребенку, который также ходит в 444-й садик. Дежурный врач сообщила родителям, что по симптомам это больше напоминает кишечную инфекцию.

В одной из групп на боль в животе пожаловались сразу шесть детей. Несмотря на то, что у многих была рвота, воспитатели решили продезинфицировать помещение только в начале следующей недели. Сами воспитател начали разбираться, сколько всего детей заболели и чьи родители обратились к врачам, только 11 ноября. По мнению родителей, дети могли отравиться котлетами, супом из тушенки или гороховой кашей — эти блюда давали в детсаду в конце недели.

«URA.RU» не удалось получить комментарий у заведующей детским садом. Также недоступны для звонка оказались представители областного минздрава и Роспотребнадзора.

Ранее в детском саду Копейска в Челябинской области отравились 18 детей. Один из них попал в реанимацию.