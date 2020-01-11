10 января 2020
09 января 2020

ФСБ опубликовала видео, как директор структуры челябинского минздрава берет взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , фсб, паспортный контроль
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской областиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление ФСБ по Челябинской области опубликовало видео, на котором зафиксировано, как директор Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра (ЧОМИАЦ) получает взятку. Известно, что обвиняемый признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«По данным следствия, обвиняемый получил взятку размером 165 тысяч рублей от своего подчиненного сотрудника за оказание общего покровительства», — говорится в сообщении СК по Челябинской области.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудник центра приходит в кабинет директора с кошельком и садится за стол, после чего достает пачку денег, пересчитывает их и отдает начальнику. Полученные купюры директор центра сразу убирает в карман.

Следственные действия в ЧОМИАЦ прошли в конце декабря, хотя инцидент произошел еще в апреле. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Директором учреждения является Артем Пластовец.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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