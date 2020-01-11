В ПФР рассказали, за что урежут доходы пенсионеров

Пенсии могут серьезно сократиться у тех, кто имеет долги за коммуналку или неоплаченные штрафы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2020 году некоторые пенсионеры рискуют остаться без большей части своих доходов. В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что из выплат пенсионеров могут удержать до 70%.

«Одним из поводов для сокращения размера страховой пенсии по старости может стать переезд пенсионера в другой регион», — сообщает «Царьград» со ссылкой на представителей фонда. Это может произойти, так как в разных регионах отличаются повышающие коэффициенты.

Государство может забрать у пенсионера половину его дохода, если у него есть неоплаченный штраф или долг за коммунальные услуги. Однако для этого у приставов должен быть исполнительный документ. По закону, он позволяет удержать из пенсии до 70% — их могут направить на погашение штрафа или задолженности по алиментам.

Пенсии могут понизиться и у получателей социальных выплат — они положены пенсионерам, которые не набрали достаточного числа страховых баллов. Такие выплаты зависят от прожиточного минимума (ПМ) в конкретном регионе. Поэтому доходы пенсионера, который переехал в регион с более низким ПМ, могут сократиться.

Также ПФР может потребовать у гражданина вернуть часть пенсии, которую он получил сверх положенной суммы. Чаще всего это происходит, если пенсионер устроился на работу, но не сообщил об этом в фонд.

Ранее «Федеральное агентство новостей» сообщало, что с 1 января 2020 выплаты неработающим пенсионерам выросли на 6,6%.