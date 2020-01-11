Российские дипломаты сообщили о смерти коллеги Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Москве на 76-м году жизни скончался первый посол РФ в Республике Южная Осетия Эльбрус Каргиев. Известие о смерти дипломата опубликовано на официальной странице МИД РФ в Facebook.

«Для нас он навсегда останется первым послом России в Южной Осетии», — говорится в сообщении министерства от 11 января. В дипломатическом ведомстве также отметили, что Каргиев стоял у истоков становления Южной Осетии в качестве независимого государства и внес огромный вклад в развитие двусторонних отношений.

Каргиев родился в 1944 году во Владикавказе. В структурах МИД РФ он начал работать с середины 1990-х годов. С 2007 по 2008 год Каргиев являлся главным советником четвертого департамента стран СНГ МИД РФ (курирует Абхазию, Азербайджан, Армению, Грузию и Южную Осетию) На протяжении девяти лет (с 2008 по 2017 год) возглавлял российскую дипмиссию в Южной Осетии.