11 января 2020

Правительство изменило правила ухода в отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
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Закон не понравится тем, кто принимает решение об уходе в отпуск спонтанноФото: depositphotos.com

Правительство решило изменить правила выплаты отпускных, уточнив, что они должны быть выплачены за три полных рабочих дня до начала отдыха.

«В законе будет прописано, что если заявление сотрудник написал в срок, то отпускные выплачиваются за три рабочих дня. То есть в новой редакции закона будут фигурировать уже рабочие дни», — поясняет Роструд.

В журнале о налогах «Упрощенка», приводится пример: если сотрудник уходит в отпуск в понедельник, 22 числа, то отпускные ему должны быть перечислены уже 16 числа. До недавнего времени, как напоминают специалисты Роструда, отпускные начислялись за три календарных дня.

На данный момент в Трудовом кодексе РФ прописано, что заявление на отпуск работнику нужно написать не позднее чем за две недели. При этом можно писать и позже, однако в этом случае работодатель вправе отказать в отпуске. В новом законе такой пункт будет учтен, как и то, что работник решил уйти в отпуск спонтанно. «Если заявление написано менее чем за три рабочих дня до отпуска, то бухгалтер должен будет выплатить отпускные в течение трех рабочих дней с даты заявления», — отмечают специалисты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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