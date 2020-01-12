11 января 2020

Жителям России дали совет, как избежать болезни Альцгеймера

© Служба новостей «URA.RU»
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Физические нагрузки помогут пожилым людям улучшить сонФото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре дали россиянам рекомендации, которые помогут избежать развития болезни Альцгеймера. Данное сообщение появилось на сайте ведомства.

В первую очередь человек должен начать заниматься спортом, считают специалисты. «Регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера на 50 процентов», — пояснили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что физическая активность поможет даже тем, у кого болезнь уже начала проявляться, поясняет Life.

Также нагрузки помогут пожилым людям улучшить сон и понизить тревожность. По словам экспертов, люди в возрасте старше 65 лет должны уделять не менее 2,5 часов в неделю физическим упражнениям средней интенсивности. Не исключено, что помогут побороть болезнь и занятия аэробикой средней и высокой интенсивности — на них лучше тратить не менее 1,25 часов в неделю. При этом каждое занятие должно длиться более десяти минут.

Болезнь Альцгеймера — хроническое заболевание нервной системы, описанное доктором Алоисом Альцгеймером в начале ХХ века. Заболевание вызывает медленное повреждение нейронов и отмирание тканей мозга, из-за чего у человека постепенно ухудшаются память, умственные способности, а также снижается способность справляться с бытовыми делами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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