Жителям России дали совет, как избежать болезни Альцгеймера

В Роспотребнадзоре дали россиянам рекомендации, которые помогут избежать развития болезни Альцгеймера. Данное сообщение появилось на сайте ведомства.
В первую очередь человек должен начать заниматься спортом, считают специалисты. «Регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера на 50 процентов», — пояснили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что физическая активность поможет даже тем, у кого болезнь уже начала проявляться, поясняет
Также нагрузки помогут пожилым людям улучшить сон и понизить тревожность. По словам экспертов, люди в возрасте старше 65 лет должны уделять не менее 2,5 часов в неделю физическим упражнениям средней интенсивности. Не исключено, что помогут побороть болезнь и занятия аэробикой средней и высокой интенсивности — на них лучше тратить не менее 1,25 часов в неделю. При этом каждое занятие должно длиться более десяти минут.
Болезнь Альцгеймера — хроническое заболевание нервной системы, описанное доктором Алоисом Альцгеймером в начале ХХ века. Заболевание вызывает медленное повреждение нейронов и отмирание тканей мозга, из-за чего у человека постепенно ухудшаются память, умственные способности, а также снижается способность справляться с бытовыми делами.