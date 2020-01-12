Путин высказался о российских наемниках в Ливии

Владимир Путин отметил, что наемники перестанут прибывать в Ливию, когда будут прекращены боевые действия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если в Ливии есть россияне, то они не представляют интересы РФ и не получают деньги от страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, отвечая на вопрос о присутствии наемников из ЧВК Вагнера.

«Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», — приводит его слова РИА «Новости». При этом российский лидер отметил, что в принципе в Ливии находится много всяких наемников. Путин подчеркнул, что из идлибской зоны в Сирии много бойцов переброшено в Ливию.

Глава государства добавил, что обсуждал эту тему недавно с президентом Турции Реджепой Эрдоганом. Они надеются, что, если конфликтующие стороны прекратят боевые действия, то остановится и переброска наемников в Ливию наемников. Позже представитель армии премьер-министра Фаиза Сараджа — Насер Аммар заявил, что большая часть российских наемников из ЧВК Вагнера покинула линию фронта в Ливии, передает РБК.

Официально вооруженного формирования ЧВК Вагнера не существует. Однако СМИ регулярно сообщали об участии наемников этой группы в военных конфликтах на Украине и в Сирии. В ноябре The New York Times написал о том, что за шесть недель в Ливию прибыли около 200 российский наемников. По данным издания, они воевали на стороне лидера ополчения на востоке государства Халифа Хафтара, который на протяжении последних пяти лет противостоит боевикам из западной части страны.