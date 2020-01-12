Экономист рассказал, из-за чего российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах

В отказах банков выдавать кредиты в магазинах нашли логику Фото: Анна Майорова © URA.RU

Частные банки отказываются давать кредиты в магазинах, потому что у них уже есть собственные механизмы работы на рынке. Таким мнением с «URA.RU» поделился руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Ранее сообщалось, что большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах страны. «На самом деле, у банков существует инструмент, который уже подходит для покупок — кредитные карты. Если вы хотите использовать кредит, то вы можете сделать это в банке, без оформления кредита в магазине. Банки сейчас заинтересованы в предоставлении кредитных карт, поэтому их отказ вполне логичный», — заявил Колташов.

Также эксперт предположил, что у банков нет гарантий в покупателях, которые оформляют кредит в магазине. «С другой стороны, что это за покупатель такой, который не может покупать продукты за свои деньги? Можно ли сказать, что этот заемщик надежный? Скорее, нет, чем да. Клиент, который регулярно использует карточку, но погашает долги по ней, выглядит в глазах банка надежным, чем тот, который прибегает к кредитам в магазинах», — заключил экономист.