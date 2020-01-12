СМИ рассказали о выписке Анастасии Заворотнюк

Врачи отправили актрису домой, так как не видят смысла в дальнейшем лечении, сообщают СМИ Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра. По информации СМИ, это может быть связано с тем, что врачи ничем не могут ей помочь.

«Специалисты считают, что смысла в ее лечении больше нет», — сообщает «Утро.ру». По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.

«URA.RU» попыталось связаться с несколькими представителями актрисы, но они отказались от комментариев.