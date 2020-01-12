СМИ рассказали о выписке Анастасии Заворотнюк

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра. По информации СМИ, это может быть связано с тем, что врачи ничем не могут ей помочь.
«Специалисты считают, что смысла в ее лечении больше нет», — сообщает «Утро.ру». По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
«URA.RU» попыталось связаться с несколькими представителями актрисы, но они отказались от комментариев.
В августе в СМИ появилась информация о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, она страдает от рака головного мозга. В середине октября семья Заворотнюк подтвердила, что актриса проходит курс лечения в реабилитационном центре. Также телеканал «