СМИ рассказали о выписке Анастасии Заворотнюк

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Врачи отправили актрису домой, так как не видят смысла в дальнейшем лечении, сообщают СМИФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра. По информации СМИ, это может быть связано с тем, что врачи ничем не могут ей помочь.

«Специалисты считают, что смысла в ее лечении больше нет», — сообщает «Утро.ру». По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.

«URA.RU» попыталось связаться с несколькими представителями актрисы, но они отказались от комментариев.

В августе в СМИ появилась информация о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, она страдает от рака головного мозга. В середине октября семья Заворотнюк подтвердила, что актриса проходит курс лечения в реабилитационном центре. Также телеканал «Царьград» сообщал, что на Новый год Заворотнюк обратилась ко всем поклонникам со словами благодарности за поддержку и молитвы за ее здоровье.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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