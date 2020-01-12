Роспотребнадзор начал проверку детсада в Челябинске, где массово отравились дети

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора начали проверять детский сад №444 в Челябинске. Ранее сразу несколько родителей, чьи дети посещают учреждение, сообщили, что их дети заразились в детсаду вирусной кишечной инфекцией.
«Специалистами управления Роспотребнадзора по Челябинской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, в рамках которого организован комплекс противоэпидемических мероприятий», — говорится в официальном сообщении замруководителя Роспотребнадзора Светланы Лучининой на сайте ведомства.
Лучинина добавила, что специалисты Роспотребнадзора проводят дезинфекцию помещений детсада, выявляют заразившихся детей и наблюдают за теми, кто мог с ними контактировать. Кроме того, планируется заменить бригаду работников пищеблока.
Сейчас Роспотребнадзор устанавливает возможные источники инфекции — в бактериологической лаборатории специалисты учреждения исследуют материал от больных и поваров, а также от проб готовой продукции, воды и дезинфицирующих веществ.