11 января 2020
10 января 2020
09 января 2020

Роспотребнадзор начал проверку детсада в Челябинске, где массово отравились дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., стулья, детский сад, детская одежда, сон час, детская мебель
О массовом отравлении детей в учреждении узнали 11 январяФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора начали проверять детский сад №444 в Челябинске. Ранее сразу несколько родителей, чьи дети посещают учреждение, сообщили, что их дети заразились в детсаду вирусной кишечной инфекцией.

«Специалистами управления Роспотребнадзора по Челябинской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, в рамках которого организован комплекс противоэпидемических мероприятий», — говорится в официальном сообщении замруководителя Роспотребнадзора Светланы Лучининой на сайте ведомства.

Лучинина добавила, что специалисты Роспотребнадзора проводят дезинфекцию помещений детсада, выявляют заразившихся детей и наблюдают за теми, кто мог с ними контактировать. Кроме того, планируется заменить бригаду работников пищеблока.

Сейчас Роспотребнадзор устанавливает возможные источники инфекции — в бактериологической лаборатории специалисты учреждения исследуют материал от больных и поваров, а также от проб готовой продукции, воды и дезинфицирующих веществ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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