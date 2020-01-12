В ЦБ заявили, что новые пенсионные выплаты рассчитаны на людей с доходом от 45 тысяч рублей

По словам представителя ЦБ Сергея Швецова, схема не будет выгодна для людей с меньшим доходом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новая пенсионная система, более известная как «гарантированный пенсионный план» (ГПП), ориентирована на представителей среднего класса, чей месячный доход начинается от 45 тысяч рублей. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

«Те, у кого доход меньше, вряд ли будут участвовать в этой схеме, потому что у них не так много возможностей урезать текущее потребление», — цитирует «Российская газета» представителя Центробанка. Также Швецов отметил, что таким людям будет выгоднее получать пенсию по привычной схеме, так как выплаты не будут сильно отличаться от зарплаты, которую им платили до выхода на отдых.

По его словам, новой пенсионной системой должны заинтересоваться граждане с высокой финансовой грамотностью. Швецов отметил, что они готовы осознанно ограничивать свои затраты сейчас, чтобы в будущем получать больше денег, чем предлагает государственная пенсия.

В конце октября 2019 года Минфин и ЦБ представили законопроект о ГПП, который должен стать альтернативой существующей пенсионной системе, напоминает телеканал «Царьград». Инициатива предлагает гражданам добровольно делать взносы в свой пенсионный капитал, при этом их размер они могут определять произвольно. Взносы не облагаются налогами, а государство гарантирует вкладчику номинал накоплений и доход от их инвестирования, который фиксируется каждые пять лет, передает деловое издание «ВЗГЛЯД».