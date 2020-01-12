Заявление «URA.RU» в связи с обвинениями о публикации нами fake news о Горбачеве

РИА «URA.RU» провело внутреннюю проверку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники пресс-службы первого президента СССР Михаила Горбачева обвинили «URA.RU» в публикации фейка. По словам представителей экс-политика, он не делал заявления, представленного в новости «Горбачев требует лишить россиян всех длинных выходных. „Народ спивается!“», опубликованной на нашем сайте 11 января.

«К сожалению, это не первый случай, когда некий сайт распространяет заведомо лживую новость со ссылкой на экс-президента СССР», — заявил руководитель пресс-службы Горбачева Павел Палажченко в беседе с российскими СМИ.

Предварительная проверка, организованная руководством «URA.RU», подтвердила, что автор новости — корреспондент Александр Кислов — нарушил установленные стандарты подготовки материалов. Опубликованная им заметка не соответствует действительности. Подобное поведение несовместимо со статусом нашего агентства, мы ответственно относимся к своей работе и распространяем только достоверную информацию. На данный момент журналист отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

РИА «URA.RU» приносит извинения Михаилу Сергеевичу Горбачеву за сложившуюся ситуацию.