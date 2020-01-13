В Иране извинились за сбитый украинский Boeing

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана извинился за атаку на украинский пассажирский самолет. Об этом сообщило информационное агентство ISNA.
«Мне никогда не было так совестно в своей жизни <…> Мы совершили ошибку, и множество наших сограждан погибли из-за нее. Мы просим прощения», — заявил командующий КСИР Хосейн Салами.
Иранский военный отметил, что в ночь, когда был сбит украинский Boeing, в Персидском заливе в воздух поднялись все американские самолеты и вертолеты, из-за чего военные находились «в атмосфере войны», передает ТАСС.
Украинский Boeing 737 рухнул 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. В момент крушения на борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Позже власти Ирана признались, что самолет был сбит по ошибке ракетой противовоздушной обороны.
Ранее по приказу президента США Дональда Трампа в ночь на 3 января был убит иранский генерал Сулеймани. После этого Иран нанес авиаудар по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой были дислоцированы американские военнослужащие.