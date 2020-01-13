В России снизился спрос на майонез

Россияне стали отказываться от потребления майонеза. В предновогодний период продажи этого продукта не показали привычного роста, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных российских ритейлеров.
Так, в онлайн-магазине «Утконос» рассказали, что продажи майонеза в конце 2019 года снизились на 5,4% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. «В компании указывают, что заранее прогнозировали падение спроса на продукты „салатной категории“, куда также вошли консервированные горошек и кукуруза», — сообщает издание.
В компании X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» — прим. ред.) сообщили, что продажи майонеза и крабовых палочек на платформе perekrestok.ru упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эксперты онлайн-платформы Ozon говорят, что спрос на майонез упал на 60% и связывают это с модой на здоровый образ жизни. Аналитики отмечают, что люди чаще интересуются греческим йогуртом, который является более здоровой альтернативой калорийному соусу.
Несмотря на многократную критику майонеза со стороны медиков и экспертов, иногда этому продукту приписывают и полезные свойства. Ранее диетолог и кандидат медицинских наук уверяла, что употребление майонеза в разумных количествах не только не вредит здоровью, но и может принести пользу из-за содержания в составе полиненасыщенных жирных кислот, которые нормализуют уровень холестерина в крови, передает Vse42.ru.