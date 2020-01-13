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Челябинскому экс-чиновнику, которого задерживал спецназ ФСБ, не разрешили подметать улицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Никиту Власова задержали летом 2015 годаФото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Копейский городской суд Челябинской области отказал экс-главе управления муниципального заказа мэрии Магнитогорска Никите Власову, подавшему ходатайство о замене оставшейся части срока исправительными работами. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе суда. Власов, которого летом 2015 года задерживал спецназ ФСБ, останется в колонии.

«Суд отклонил ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания в соответствии со статьей 80 УК РФ (п.5 ст. 397 УПК РФ) », — сообщили в суде. Связаться с адвокатами экс-чиновника не удалось.

Ранее этот же суд не отпустил Власова по УДО. Экс-чиновник демонстрировал нестабильное поведение в колонии и не платил назначенный ему штраф. После этого Власов подал прошение о замене оставшегося срока исправительными работами, к которым относится уборка улиц.

Власова задержали в июле 2015 года бойцы спецназа ФСБ возле собственного дома, при этом у него было изъято оружие. Одновременно был задержан представитель коммерческой фирмы, который привез Власову очередную крупную взятку. Как установил суд, Власов получил взяток на два миллиона рублей. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу в пять миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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