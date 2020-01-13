Полиция отвергает версию владельцев машины о стрельбе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тобольская полиция заявила, что в инциденте с автомобилем Nissan и находящимися в нем четырьмя детьми, в который, по предварительной информации, стреляли во дворе жилого дома, не было криминальной составляющей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

«12 января в дежурную часть поступило сообщение о возможном выстреле в окно припаркованного автомобиля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате осмотра места происшествия следов применения какого-либо оружия экспертом не обнаружено», — рассказали в пресс-службе МО МВД РФ «Тобольский». По информации ведомства, разрушение стекла произошло из-за его некачественной установки после ДТП.

Тем не менее, владелец автомобиля Дмитрий Николаев не верит в эту версию. «Стекло ставили новое, заказывал во Владивостоке, проездил один год и месяц», — отмечает он. И сообщает, что оперативники не стали искать пулю, которая, по его версии, пробила стекло. В полиции на это агентству сообщили, что был проведен полный комплекс необходимых мероприятий.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в восьмом микрорайоне Тобольска во дворе жилого дома, по предварительной версии, расстреляли автомобиль Nissan, было разбито заднее стекло. В машине находились супруга водителя и четверо малолетних детей, самому старшему из которых — пять лет. Никто из них не пострадал.