12 января 2020
11 января 2020
10 января 2020
09 января 2020

В тобольской полиции рассказали свою версию расстрела автомобиля с детьми. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, убийство, оружие, пм, ограбление, ауе, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, киллер, пистолет, макаров, разборки, стрелка, заказное убийство, наемный убийца, молодежные банды
Полиция отвергает версию владельцев машины о стрельбеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Тобольская полиция заявила, что в инциденте с автомобилем Nissan и находящимися в нем четырьмя детьми, в который, по предварительной информации, стреляли во дворе жилого дома, не было криминальной составляющей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

«12 января в дежурную часть поступило сообщение о возможном выстреле в окно припаркованного автомобиля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате осмотра места происшествия следов применения какого-либо оружия экспертом не обнаружено», — рассказали в пресс-службе МО МВД РФ «Тобольский». По информации ведомства, разрушение стекла произошло из-за его некачественной установки после ДТП.

Тем не менее, владелец автомобиля Дмитрий Николаев не верит в эту версию. «Стекло ставили новое, заказывал во Владивостоке, проездил один год и месяц», — отмечает он. И сообщает, что оперативники не стали искать пулю, которая, по его версии, пробила стекло. В полиции на это агентству сообщили, что был проведен полный комплекс необходимых мероприятий.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в восьмом микрорайоне Тобольска во дворе жилого дома, по предварительной версии, расстреляли автомобиль Nissan, было разбито заднее стекло. В машине находились супруга водителя и четверо малолетних детей, самому старшему из которых — пять лет. Никто из них не пострадал.

Повреждения на заднем стекле автомобиля

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...