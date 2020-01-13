Курганские власти назвали сроки запуска скоростной «Ласточки» до Екатеринбурга

Скоростной поезд «Ласточка» поедет в Екатеринбург в апреле Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пятивагонная «Ласточка» по маршруту Курган—Екатеринбург—Курган будет запущена в апреле этого года, сообщает правительство Курганской области. Существующий состав заменят электропоездом дальнего следования повышенной комфортности ЭД4МК.

«В апреле 2020 года по маршруту Курган—Екатеринбург—Курган будет запущен скоростной электропоезд „Ласточка“. Он заменит существующий состав», — говорится в сообщении правительства Зауралья. Директор департамента промышленности и транспорта Курганской области Владимир Ковалев отметил, что необходимость запуска такого электропоезда обсуждалась еще пять лет назад.

Время следования «Ласточки» будет меньше, вагоны будут оборудованы кондиционерами, розетками для зарядки гаджетов, площадками для размещения крупногабаритного багажа. Планируется, что новый состав поступит на полигон Свердловской железной дороги в марте 2020 года.

Вопрос запуска «Ласточки» прорабатывался в областном правительстве в прошлом году. Тогда сроки запуска состава не были известны.