Мэрия Екатеринбурга меняет схему движения транспорта

В январе городские власти проведут торги на обслуживание маршрута №053, отмененного несколько месяцев назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации Екатеринбурга изменят схему движения автобусов, обслуживающих два городских маршрута, а также вернут в транспортную схему маршрут, который фактически был отменен осенью прошлого года, сообщили «URA.RU» источники в мэрии и на рынке перевозок. В первом случае речь идет об автобусных маршрутах №060 (который перевозит пассажиров от улицы Победы до улицы Мира), во втором — о маршруте №033 (парк Победы — рынок КОР).

В мэрии объясняют изменения тем, что маршруты в значительной степени дублируют друг друга. «Чтобы улучшить маршрут №060, он будет забирать от парка Победы дополнительное количество пассажиров. Если один [автобус] уходит направо [на улицу Донбасскую], другой пойдет налево — по улице Бакинских Коммисаров», — описал суть изменений осведомленный источник «URA.RU». В пресс-службе администрации подтвердили, что транспортный комитет рассматривает изменение маршрутов. «О точных сроках говорить пока рано», — подчеркнули в мэрии.

По словам источника «URA.RU» на рынке пассажирских перевозок, в январе городские власти проведут торги на обслуживание маршрута №053, который выполнял рейсы из микрорайона Солнечный до улицы Вокзальной. В ноябре 2019-го администрация расторгла контракт с перевозчиком — компанией «Ю-Ви-Эй-Транс».

Информацию о грядущих торгах на маршрут №053 подтвердил знакомый с ситуацией чиновник администрации. По его словам, изменения в схеме движения являются подготовкой к транспортной реформе в Екатеринбурге, из-за которой, как писало «URA.RU», в уральской столице могут возникнуть новые протесты. «Сейчас анализируется пассажиропоток, специалисты также изучают предложения горожан. Все это будет учитываться при более масштабных изменениях», — объяснил источник.