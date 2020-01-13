Заслуженный учитель России назвал условия для изменения оплаты труда педагогам

Евгений Ямбург считает, что изменения в оплате труда учителей произойдут не скоро Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для изменения оплаты труда школьных педагогов необходимо пересмотреть ряд нормативных актов и законов, которые находятся в компетенции субъектов РФ. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» выразил заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург.

«Для изменения системы оплаты труда учителей требуется изменение законодательства, политические решения, решения правительства, решения Госдумы и так далее. Я не очень оптимистично настроен, что в ближайшее время это можно сделать», — сказал педагог. Он отметил, что за эти изменения уже несколько лет идет борьба на законодательном уровне. «Задача верная, но я не очень понимаю, как можно преодолеть целый ряд серьезных нормативных актов и законов. Прежде всего то, что [находится] в полномочиях субъектов РФ», — добавил Ямбург.

Несмотря на заявление министра просвещения Ольги Васильевой о сокращении числа документов, которые должны вести педагоги, Ямбург не верит, что это возможно. «Как правило этот вал [документов] идет от ведомств, которые никакого отношения к образованию не имеют. Это МЧС, прокуратура, местные власти», — высказался заслуженный учитель страны. По его словам, проверки от этих органов невозможно отменить, так как от этого зависит безопасность детей.

Ранее глава Минпросвещения РФ сказала, что в правительстве страны разрабатывают поправки в Трудовой кодекс с целью ввести единую модель для формирования структуры оплаты труда педагогов, напоминает «Национальная служба новостей». Кроме того, министр поведала об новшествах, которые направлены на облегчение работы педагогов в плане избавления от лишней бюрократической работы, пишет агентство Nation News.